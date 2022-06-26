Джонсон предложил главам G7 раздеться для фотосессии чтобы быть «круче» Путина

На саммите глав G7 состоялся необычный разговор, в ходе которого западные политики вспоминали президента России и предлагали друг другу раздеться.

26 июня состоялся саммит "Большой Семёрки", который ознаменовался курьёзными разговорами западных политических лидеров во время плановой фотосессии. Так, Борис Джонсон предложил Джо Байдену, Олафу Шольцу, Эммануэлю Макрону, Урсуле фон дер Ляйен и прочим присутствующим раздеться.

Впрочем, позднее Джонсон пояснил, что имел в виду снять пиджаки для фото, однако сразу же произнёс новую нелепую фразу: по мнению премьер-министра Великобритании, так лидеры G7 будут выглядеть "круче" Владимира Путина.

Далее Борис Джонсон заявил, что присутствующие на фотосессии политики должны оголить свои грудные мышцы для совместной фотографии, однако лидеры "Большой Семёрки" предпочли сделать вид, что не услышали этого странного предложения.