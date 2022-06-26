дачники рассказали, из-за чего малина может не зацвести

Малина — один из самых распространенных плодовых кустарников на приусадебных участках. Дает крупные вкусные ягоды при минимальной агротехнике.

Мало количество света:

Да, исправить это практически невозможно, но частой причиной является именно недостаток света. Многие считают, что именно в тени нарастают наиболее вкусные и крупные ягоды, но по моему опыту, это все же зависит от расположения и региона: тень в северном и тень в южном регионе – абсолютно разные вещи.

Слишком загущенная посадка:

Когда из одного куста идут сразу 4-5 молодых ветвей, ожидать бурного цветения и плодоношения точно не стоит, так как вся энергия будет уходить именно на рост этих веток. Прореживать малину нужно в конце мая или в начале июня, оставляя 2-3 молодых побега.

Бывает и такое, что кусты слишком молоды для цветения и созревания ягод:

Малина начинает давать урожай только со второго года, поэтому молодые побеги, купленные в этом году вряд ли покажут свой цвет.

Засуха:

Сейчас начинает жаркий сезон, и если солнце жарит уже несколько дней к ряду, а малине пора зацветать, то лучше устроить ей полив. Когда почки распустились, нужно стараться дать хороший полив.

Муравьи:

Наиболее частые вредители именно для соцветий малины, если на участке расположено несколько крупных муравейников, то насекомые вполне могли стать причиной не цветения кустов.

Повторяюсь, но напишу, что причины иногда связаны друг другом, или идут рядом, поэтому рассматривать нужно все варианты.