Захарова: Литва диктует свои правила Евросоюзу, запрещая транзит в Калининград
Мария Захарова раскритиковала решение Литвы заблокировать документ ЕС, позволяющий осуществлять транзит грузов в Калининградскую область России.
Вечером 26 июня официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала свежий пост в одной из социальных сетей, где сообщила, что правительство Литвы фактически диктует свои правила Европейскому союзу, намереваясь наложить вето на его распоряжение о разрешении транзита грузов с товарами через российский Калининград.
Напомним, что накануне литовское правительство в одностороннем порядке запретила провоз товаров в Калининградскую область через свою территорию, что получило широкую критику в российском правительстве. Сама Захарова сообщила, что после принятия подобного решения России "не до разговоров" с Литвой.
Данное решение Вильнюса также получило отклик у президента Беларуси Александра Лукашенко, который считает, что подобными ограничительными мерами Литва фактически объявляет войну России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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