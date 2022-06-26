Огородники рассказали, как спасти сухие завязи томатов

Выращивать томаты – дело непростое. Даже опытные огородники порой не могут создать идеальные условия для этой капризной культуры.

Причин бывает много. Посаженные в теплице помидоры, до кустиков не добирается ветерок, чтобы помочь опылению. Для этого я каждое утро прохожу по теплице и легонько постукиваю по стеблю куста, то есть помогаю опылению.

Большое значение имеет микроклимат в теплице. Избегаю переувлажнения воздуха и высоких температур в ней. При высоких температурах температура делает пыльцу стерильной, а при высокой влажности пыльца слипается в комочки, теряет сыпучесть и становится не способной участвовать в процессе формирования завязи.

Открываю форточки, двери, а влажность снимаю с помощью мульчи, подсушиваю скошенную траву и мульчирую.

Также сильно ослабляют кусты томатов грибковые и бактериальные заболевания и они начинают сбрасывать цветы.

Удаляю регулярно пасынки, которые забирают питательные элементы, а это в ущерб цветению.

Из за нехватки фосфора, который отвечает за формирование завязей и их опыление, подкармливаю суперфосфатом. Для этого спичечной коробок суперфосфата растворяю в литре горячей воды, доливаю до 10 литров воды и поливаю по пол литре под каждый куст.

В теплицу высаживаю те сорта, которые предназначены для выращивания в закрытом грунте, а не на улице.

Одной из главных причин опадания завязей, это нехватка бора. Опрыскиваю в начале формирования кистей, а затем во время массового цветения.

Я для себя усвоила, чтобы получить богатый урожай томатов нужно ухаживать за ними постоянно, уделять внимание, создавать комфортные условия для их плодоношения.