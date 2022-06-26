Из-за обильных ливней в Крыму обрушены два моста
Глава Симферопольского региона Сергей Аксенов в своём Telegram-канале сообщил о разрушении двух мостов в результате продолжительных ливней.
Как сообщил глава региона, около подтопленных сооружений планируется организовать дежурство спасателей МЧС, которые будут принимать заявки на доставку воды, еды и необходимых медикаментов.
Также по словам Аксенова, в регионе зафиксированы подтопления в четырёх муниципальных образованиях и в ряде автомобильных дорог.
На данный момент жертв или пострадавших в результате подтопления не выявлено, подытожил Аксенов.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Иосиф Пригожин возмутился происходящим у гроба Шатунова, люди делали селфи у тела на траурной церемонии
Огородники поделились секретом, как вырастить морковь без гнили и трещин
Юрий Шатунов будет кремирован для частичного захоронения в Германии
Умер советский и российский актёр Юрий Васильевич Горобец
Четыре громких взрыва раздались в центре Киева