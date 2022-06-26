Из-за обильных ливней в Крыму обрушены два моста

Глава Симферопольского региона Сергей Аксенов в своём Telegram-канале сообщил о разрушении двух мостов в результате продолжительных ливней.

Как сообщил глава региона, около подтопленных сооружений планируется организовать дежурство спасателей МЧС, которые будут принимать заявки на доставку воды, еды и необходимых медикаментов.

Также по словам Аксенова, в регионе зафиксированы подтопления в четырёх муниципальных образованиях и в ряде автомобильных дорог.

На данный момент жертв или пострадавших в результате подтопления не выявлено, подытожил Аксенов.