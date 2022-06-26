С 2023 года въезд в Евросоюз станет платным

С мая 2023 года Евросоюз будет взимать плату с иностранных путешественников, которые въезжают на его территорию.

На сайте ETIAS сказано, что для въезда в любую страну Шенгенской зоны потребуется новый безвизовый режим. Он будет называться Европейская система информации и авторизации для путешествий.

Сообщается, что процедура будет проходить быстрее. Она будет проводиться онлайн без требования биометрической информации.

Документ будет использоваться для краткосрочного пребывания в целях бизнеса или отдыха. Тем, кто планирует оставаться на территории ЕС более 90 дней, нужно подать заявку на получение визы.

После того, как будет утверждена новая система ETIAS, допуск можно будет использовать в течение трех лет либо до истечения срока действия паспорта.

Конкретная дата будет определяться тем сроком, который истекает раньше.

Каждый «безвизовый» путешественник должен подать заявку онлайн и оплатить регистрационный сбор.

Размеры платы будут устанавливать европейские власти. По информации CN, сбор для людей в возрасте от 18 до 70 лет составит 7 евро.