Премьер Баварии Маркус Зёдер не считает Олафа Шольца лидером ФРГ

Премьер Баварии Маркус Зёдер в Twitter в своем приветствии участникам G7 не разместил фото Олафа Шольца.

Именно такой вывод, по мнению издания Der Spiegel, сделали многие наблюдатели, прочитав поздравление в Twitter участникам "Большой семёрки".

Премьер Баварии Маркус Зёдер выложил запись:

«Добро пожаловать в Баварию! Мы приветствуем важнейших глав государств мира»



К которой он приложил фото шести участников "Большой семерки", случайно или намеренно "забыв" лидера ФРГ.

Кто-то из политиков посчитал подобьный демарш "дурным стилем", а некторые предложили строптивому премьеру все-таки добавить седьмое фото, заменив Шольца собственной персоной.