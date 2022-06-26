Премьер Баварии Маркус Зёдер не считает Олафа Шольца лидером ФРГ
Премьер Баварии Маркус Зёдер в Twitter в своем приветствии участникам G7 не разместил фото Олафа Шольца.
Именно такой вывод, по мнению издания Der Spiegel, сделали многие наблюдатели, прочитав поздравление в Twitter участникам "Большой семёрки".
Премьер Баварии Маркус Зёдер выложил запись:
«Добро пожаловать в Баварию! Мы приветствуем важнейших глав государств мира»
К которой он приложил фото шести участников "Большой семерки", случайно или намеренно "забыв" лидера ФРГ.
Кто-то из политиков посчитал подобьный демарш "дурным стилем", а некторые предложили строптивому премьеру все-таки добавить седьмое фото, заменив Шольца собственной персоной.
Опубликовано: Андрей Авдей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Иосиф Пригожин возмутился происходящим у гроба Шатунова, люди делали селфи у тела на траурной церемонии
Огородники поделились секретом, как вырастить морковь без гнили и трещин
Юрий Шатунов будет кремирован для частичного захоронения в Германии
Умер советский и российский актёр Юрий Васильевич Горобец
Четыре громких взрыва раздались в центре Киева