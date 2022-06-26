Захарова советует Британии спрашивать о своих наёмников у Украины

Сотрудник российского МИДа Мария Захарова утверждает, что правительству Великобритании следует интересоваться судьбой своих наёмников у администрации Киева.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова появилась в эфире передачи "Воскресный вечер", где осудило правительство Великобритании, обвиняющее Москву в намерениях казнить британских наёмников на Донбассе.

По мнению Захаровой, поскольку приговорённые к смерти в ДНР граждане Великобритании воевали на стороне Украины, Лондону следует адресовать подобные запросы администрации Киева, а не Москвы.

Напомним, что накануне Верховный суд Донецкой Народной республики вынес смертные приговоры двум британцам и одному подданному королевства Марокко, которые воевали за ВСУ против России.