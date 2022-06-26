Дебора Биркс заявила, что представители Трампа заставили ее изменить данные по COVID-19
Дебора Биркс была координатором белого дома по COVID-19 при президенте Дональде Трампе. Она рассказала в Палате представителей, что ее попросили скрыть либо изменить информацию в еженедельных отчетах по пандемии.
Эти данные направлялись местным чиновникам здравоохранения. Они касались, в том числе, рекомендаций по маскам.
Брикс выступила в Подкомитете по коронавирусному кризису. Там обсуждался ответ Трампа на пандемию.
Координатор описала способы, которыми она пользовалась. Например, проблемные данные она помещала в конец предложения. Она надеялась, что чиновник Трампа не заметят их, когда будут просматривать отчеты.
Дебора Брикс не назвала официальных лиц, которые обращались к ней с подобными просьбами. При этом она отметила проблемы в коммуникациях и беспорядок в реакции Белого дома на COVID-19.
Женщина подчеркивает, что сравнение коронавируса с гриппом давало американцам ложное чувство безопасности. По ее словам, представители администрации преуменьшают серьезность пандемии.
Биркс говорила и о теориях, продвигаемых советником Трампа по COVID-19 Скоттом Атласом. Он считал основной стратегией борьбы с пандемией выработку коллективного иммунитета.
Атлас заявлял, что роль масок переоценена, тестирование должно быть ограничено, поскольку оно может нанести политический ущерб президенту.
Опубликовано: Светлана Репина
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