Дебора Биркс заявила, что представители Трампа заставили ее изменить данные по COVID-19

Дебора Биркс была координатором белого дома по COVID-19 при президенте Дональде Трампе. Она рассказала в Палате представителей, что ее попросили скрыть либо изменить информацию в еженедельных отчетах по пандемии.

Эти данные направлялись местным чиновникам здравоохранения. Они касались, в том числе, рекомендаций по маскам.

Брикс выступила в Подкомитете по коронавирусному кризису. Там обсуждался ответ Трампа на пандемию.

Координатор описала способы, которыми она пользовалась. Например, проблемные данные она помещала в конец предложения. Она надеялась, что чиновник Трампа не заметят их, когда будут просматривать отчеты.

Дебора Брикс не назвала официальных лиц, которые обращались к ней с подобными просьбами. При этом она отметила проблемы в коммуникациях и беспорядок в реакции Белого дома на COVID-19.

Женщина подчеркивает, что сравнение коронавируса с гриппом давало американцам ложное чувство безопасности. По ее словам, представители администрации преуменьшают серьезность пандемии.

Биркс говорила и о теориях, продвигаемых советником Трампа по COVID-19 Скоттом Атласом. Он считал основной стратегией борьбы с пандемией выработку коллективного иммунитета.

Атлас заявлял, что роль масок переоценена, тестирование должно быть ограничено, поскольку оно может нанести политический ущерб президенту.