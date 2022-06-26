Огородники рассказали, как можно избавиться от морковной мухи

Лет морковной мухи приходится на 2 периода: сначала личинки подгрызают корни и корнеплоды в мае-июне, затем — в июле-августе, добираясь порой до хранилища.

Морковная муха маленький и опасный злостный огородный вредитель, который, если не предпринимать меры, то может уничтожить полностью весь урожай моркови. Время вылета приходится на вторую половину мая, если тёплая весна, а при более прохладной погоде в начале июня.

Луковая муха начинает откладывать яйца, когда начинает цвести рябина и яблоня. Откладывают яйца в течении месяца у основания стеблей маленькой моркови, через неделю появляются личинки и начинают грызть морковь. А летний вылет приходится на середину июля, середину августа.

Существует несколько причин появления морковной мухи, лучше предупредить появление её, чем потом бороться с ней. Это соблюдение севооборота, высаживать морковь на ту грядку, где рос лук. Сеять рядом с луком и пряно-ароматическими травами, морковная муха не переносит их запаха.

Своевременно прореживать появившиеся всходы.

Сеять на открытых солнечных грядках, хорошо проветриваемых.

Не переувлажнять почву, проводить рыхление.

После прореживания посыпать междурядья древесной золой или табачной пылью.

Высаживать сорта устойчивые к морковной мухе.

Есть несколько эффективных способов, как бороться с морковной мухой:

Можно сделать временное укрытие из металлических дуг и набросить на них укрывной материал.

Не нравится морковной мухе аромат дёгтя, для этого наматываем на колышки тряпочки и обмакиваем в дёготь и устанавливаем колышки на грядки, где растёт морковь.

Взять литру керосина и вылить в 5 литровое ведро с водой и опрыскать перед прореживанием и после него.

Опрыскивать настоем луковой шелухи, как только появится 2-3 настоящих листочка и во время первого прореживания. 500 гр лука заливаем 6 литрами горячей воды и настаиваем 48 часов, затем процеживаем и опрыскиваем посевы.