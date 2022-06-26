Пресс-служба народной милиции ЛНР утверждает, что в Лисичанске заблокированы высокопоставленные работники офиса Владимира Зеленского.

26 июня вечером российское новостное агентство "ТАСС" пообщалось с сотрудником народной милиции ЛНР, который на условиях полной анонимности сообщил о ситуации в занятом российскими войсками Лисичанске.

По словам луганского милиционера, в городе заблокировано большое число иностранных наёмников, многие из которых уже начинают попадать в плен к коалиции войск России и ЛНР.

Также собесебник журналистов "ТАСС" утверждает, что в Лисичанске обнаружены несколько высокопоставленных политиков из офиса Владимира Зеленского. Сотрудник НМ Луганской Народной республики заявил, что союзные армии РФ и ополчения Донбасса начали операцию по аресту киевских госслужащих.