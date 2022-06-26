НМ ЛНР пытается задержать сотрудников офиса Зеленского в Лисичанске

По заявлению НМ ЛНР в Лисичанске сейчас дислоцируются несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Украины.

Спецназ коалиции СВО ориентирован на задержание киевских чиновников.

О ком именно идет речь в ведомстве не сообщили.

Ранее по заявлению НМ ЛНР силы коалиции СВО полностью взяли под свой контроль Северодонецк и ведут наступление на Лисичанск.

Бои идут уже в черте города, сообщили сегодня военкоры.