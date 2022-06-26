НМ ЛНР пытается задержать сотрудников офиса Зеленского в Лисичанске
По заявлению НМ ЛНР в Лисичанске сейчас дислоцируются несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Украины.
Спецназ коалиции СВО ориентирован на задержание киевских чиновников.
О ком именно идет речь в ведомстве не сообщили.
Ранее по заявлению НМ ЛНР силы коалиции СВО полностью взяли под свой контроль Северодонецк и ведут наступление на Лисичанск.
Бои идут уже в черте города, сообщили сегодня военкоры.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Иосиф Пригожин возмутился происходящим у гроба Шатунова, люди делали селфи у тела на траурной церемонии
Огородники поделились секретом, как вырастить морковь без гнили и трещин
Юрий Шатунов будет кремирован для частичного захоронения в Германии
Умер советский и российский актёр Юрий Васильевич Горобец
Четыре громких взрыва раздались в центре Киева