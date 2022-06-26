Безопасное и эффективное средство Nature EPIC способно отогнать комаров

Тема борьбы с комарами на даче заезжена вдоль и поперёк. В сети предлагают массу способов, спасающих от пищащей напасти.

Эти мелкие существа активны в любое время суток. И вроде хочется отдохнуть на природе, но вот спокойно не получится, комары не дадут. Комары создают неудобства не только на природе, но и при работе на огороде.

За посадками приходится ухаживать, пропалывать сорняки, днём стоит жара, а утром и вечером-комары. Они обитают не только на природе, но и в квартирах. Комары не только раздражают своим характерным звуком, но и доставляют неприятные ощущения при укусах.



За последние годы я успела опробовать многие кремы, спреи и сделала для себя вывод, что больше никакой химией пользоваться не хочу и не буду. Теперь зная, чем напичканы популярные средства от комаров больше никогда их не куплю.

Да и у супруга бывает аллергия, раздражение на коже от кремов, спреев, а он так любит рыбалку, а там от комаров отбоя нет.

И тут мне посоветовали натуральное средство от комаров Nature EPIC, в магазине не нашла, заказывала через интернет.

Оказалась отличная штука, сама убедилась в эффективности данного средства на личном опыте. Да и супруг всегда берёт на рыбалку эту баночку. Наносить на себя не нужно, надо просто разместить рядом и открыть крышку, после этого отрегулировать количество выделяемого крема.



Гель оказалась эффективным даже в комнате при открытой форточке, куда обычно налетает куча комаров. Теперь никому не приходится пользоваться спреями, ставлю баночку и избавляемся на весь вечер и даже ночь, комары не тревожат вовсе.

Отличное средство, имеет приятный не раздражающий запах, содержит природные и растительные компоненты, не содержит токсических веществ. Да и стоит недорого.