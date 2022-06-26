Посол Молдавии: несменяемость власти в течении 6 лет — одно из условий вступления страны в Евросоюз
Несменяемость власти на протяжении шести лет является одним из условий вступления Молдавии в Евросоюз, заявил посол Молдавии в Румынии Виктор Кирилэ.
Напомним, что ранее Молдавия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.
Виктор Кирилэ также высказался о необходимости укрепления армии Молдавии, так как по его словам, "страну не ждут в НАТО".
Ко всему прочему, посол отметил, необходимость укрепления общества и экономики в стране.
Опубликовано: Тарас Медведев
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