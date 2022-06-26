В казино Лас-Вегаса могут запретить популярную вредную привычку курение
Во время пандемии казино в Лас-Вегасе были закрыты. Но со снятием ограничений возникла новая неожиданная проблема.
Игорные заведения были вынуждены запретить курение, поскольку посетители были обязаны носить маски.
В последнее время проводятся мощные антитабачные кампании, курение постепенно становится менее популярным.
Между тем в 60-х, 70-х, 80-х и даже 90-х ситуация была полностью противоположной. В казино была организована продажа сигарет, посетители могли купить их, не отходя от автоматов или столов.
Впоследствии многие казино разделили свое пространство на зоны для курящих и некурящих. Некоторые заведения полностью запретили курение.
Однако всегда существовало опасение, что запрет повредит доходам, поскольку отпугнет игроков-курильщиков.
Компания из Лас-Вегаса C3 Gaming опубликовала отчет на 30 страницах, в котором сказано, что запрет курения в казино не повлияет на его доходы.
Эксперты полагают, что тенденция к увеличению мест для некурящих сохранится.
Таким способом казино смогут привлечь сотрудников и гостей, которые хотят избежать пассивного курения. Предполагается, что в большинстве казино разрешат курить только в определенных местах.
Опубликовано: Светлана Репина
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