Путин планирует первую с начала СВО заграничную поездку в Таджикистан

Согласно сообщениям, президент России Владимир Путин намерен посетить Среднюю Азию в ближайшие несколько дней, что станет его первой зарубежной поездкой с начала СВО.

Сначала глава государства вылетит в Таджикистан и проведет переговоры с президентом Эмомали Рахмоном, сообщает Россия-1.

Точный день изначально не упоминался. Бывшая советская республика Таджикистан является одним из военных союзников России.

После этого, согласно отчету, Путин намерен отправиться в Туркменистан, где примет участие в саммите стран, граничащих с Каспийским морем.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, встреча глав государств прикаспийского региона, запланирована на среду.

Последний раз в этом году Путин выбирался за границу в начале февраля с визитом в Китай, где он присутствовал на открытии зимних Олимпийских игр и встретился там с председателем КНР Си Цзиньпином.