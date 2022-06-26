Путин планирует первую с начала СВО заграничную поездку в Таджикистан
Согласно сообщениям, президент России Владимир Путин намерен посетить Среднюю Азию в ближайшие несколько дней, что станет его первой зарубежной поездкой с начала СВО.
Сначала глава государства вылетит в Таджикистан и проведет переговоры с президентом Эмомали Рахмоном, сообщает Россия-1.
Точный день изначально не упоминался. Бывшая советская республика Таджикистан является одним из военных союзников России.
После этого, согласно отчету, Путин намерен отправиться в Туркменистан, где примет участие в саммите стран, граничащих с Каспийским морем.
Как сообщил ТАСС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, встреча глав государств прикаспийского региона, запланирована на среду.
Последний раз в этом году Путин выбирался за границу в начале февраля с визитом в Китай, где он присутствовал на открытии зимних Олимпийских игр и встретился там с председателем КНР Си Цзиньпином.
Опубликовано: Тарас Медведев
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