Огородники рассказали, как уберечь томаты от фитофтороза

Фитофтора (фитофтороз) – страшный сон огородников, выращивающих помидоры и картофель.

Фитофтора на томатах сложно поддается лечению, поэтому главное при борьбе с ней — профилактика. Почему возникает фитофтора на помидорах, как бороться с ней – про все это читайте ниже.

Причина возникновения инфекции, механизм заражения томатов, средства против заболевания.

Совсем недавно в одной из своих заметок я описал средства, которые не работают против фитофтороза томатов. Сегодня я расскажу подробнее о самой инфекции и как уберечь томаты от этой страшной напасти.

Мир грибов велик и разнообразен, среди них есть даже своеобразная иерархия. В самом низу находятся низшие грибы Phytophtora Infenstans. Именно они и являются нашими врагами. Обитают они в почве, размножаются спорами.

Механизм возникновения инфекции фитофтороза:

Споры грибка легко поднимает с почвы любой ветерок и разносит их на многие километры, они попадают на листья томатов и прорастают. Но есть одно жирное «НО», прорастают споры только в воде.

То есть если листья томатов сухие, им просто не прорасти. Это, конечно самый примитивный способ описания механизма заражения, но вам, друзья мои, думаю и так все понятно.

Признаки заражения фитофторозом:

На листьях и стеблях сначала появляются бурые пятна, позднее они переходят и на плоды. С нижней стороны листа появляются беловатые пятна, это мицелий гриба. Бурые пятна начинают размокать и издавать неприятный запах.

Чем выше температура воздуха, тем быстрее идет развитие болезни. Чем быстрее вы ее остановите, тем больше спасете свой урожай. И не стройте иллюзий, ни одно народное средство не остановит развитие инфекции.

В теплице:

Фитофтороз в теплице это вообще-то большой нонсенс, но огородники пишут, что бывает. Раз споры летят с земли, первое, что нужно сделать, это закрыть землю, замульчировать ее. Материал может быть разный, сено, солома, опилки (только не свежие и обязательно обработанные мочевиной). Я предпочитаю толстый черный укрывной нетканый материал.

Раз споры прорастают только в воде, то необходимо не допустить попадания ее на листья. Для этого поливать томаты лучше утром и только под корень. Не загущайте посадки, между кустами томатов должно быть достаточное расстояние.

Обязательно проветривайте теплицу, томаты не любят высокую влажность. Если у вас нет вверху теплицы форточек, обязательно сделайте, это позволит конденсату свободно уходить из теплицы. В противном случае, он будет скапливаться на потолке теплицы, и капать на листья томатов.

В открытом грунте:

Здесь защитить томаты от инфекции намного сложнее. Главное не допустить попадания влаги на листья, для этого пригодятся различные укрывные материалы, которые нужно использовать по обстоятельствам и в соответствии с погодными условиями.

Что делать при первых признаках инфекции?

Как можно скорее уберите пораженные части растений и сожгите их. Обработайте растения одним из препаратов. Хорошо зарекомендовали себя «ХОМ», «Оксихом», «Квадрис», «Ревус», «Профит Голд» и особенно «Консенто», но его сейчас редко где встретишь в продаже.

Из Биосредств могу порекомендовать «Фитоспорин», «Триходермин», «Алирин». Но имейте ввиду, что эффективность биопрепаратов сильно зависит от погодных условий.