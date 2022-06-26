Дачники рассказали, как избавиться от долгоносика малинно-земляничного

Чтобы избавиться от земляничного долгоносика, нужно знать, где зимует вредитель, и откуда он появляется.

Взрослые особи земляничного долгоносика зимуют в верхних слоях грунта и являются неполовозрелыми. Весной при температуре воздуха не ниже +13°С жук начинает выползать из верхних слоёв почвы.

Зимует он не на грядках клубники, а под кустами малины, ежевики и шиповника. Он перелетает с земляники на другие ягодные растения для яйцекладки и там же уходит в спячку. Малина и ежевика расцветают позже клубники, поэтому основная масса жуков зимует под ними.

Малинно-земляничный долгоносик питается листьями и бутонами на землянике, малине, шиповнике, ежевике. Вред этим растениям наносят личинки и молодые жуки. Питание листьями не наносит ощутимый вред растениям.

Максимальный вред наносит самка вредителя, уничтожая цветочные бутоны малины и земляники во время яйцекладки. Она откладывает яйца в период от бутонизации земляники до появления завязей на малине.

Вспышкам массового размножения вредителя благоприятствует близкое расположение плантаций земляники и малины. Это дает самкам возможность отложить весь запас имеющихся яиц.

С середины мая начинается откладка яиц самками, и продолжается она около 30 дней. Самки делают клады в прогрызенное сбоку бутона отверстие, которое закрывают экскрементами и подгрызают цветоножку. В каждый бутон откладывается по одному яйцу. Плодовитость самок до 50 яиц.

Поврежденный бутон опадает спустя 2-8 дней, а эмбрион внутри него продолжает развиваться в течение 7 дней. Личинки питаются содержимым бутонов. Развитие личинки происходит около 20 дней. Затем, в течение 7-9 суток развивается куколка.

А во второй половине июля появляются молодые жуки. Эти жуки уходят на зимний покой при понижении температуры до 10-12°С. Они устраиваются в верхнем слое почвы или подстилке.

Для профилактики, чтобы долгоносики не зимовали в сухой земляничной листве, после завершения плодоношения ее лучше срезать и сжечь, а почву между кустами осторожно прорыхлить.

Для борьбы с долгоносиком два раза - в период формирования бутонов и в середине июля, следует, проводит обработку кустов земляники и малины химическими препаратами. Для этого используют препараты Фуфанон-нова, Таран, Алатар, Искра.

Можно проводить механическую обработку кустов малины. Для этого под кустами малины расстилают пленку или нетканый материал и жуков стряхивают с кустов. Собирают и уничтожают поврежденные бутоны.

Также используют биологический способ защиты земляники от долгоносика. На плантации ягод высаживают чеснок, который отпугивает вредителя своим запахом.