Огородники рассказали, зачем на грядке оставлять капустные кочерыжки

Капуста кочанная принадлежит к числу важнейших культурных овощных растений и выращивается с древнейших времен по всему миру, пожалуй, за исключением лишь пустынь и регионов Крайнего Севера.

Для чего не нужно удалять с грядок корешки капусты:

Многие садоводы по окончании сбора урожая позднеспелой капусты не выкапывают из почвы корешки, а оставляют до самой весны.

Для чего же они поступают таким образом?

Все знают, что любой грунт состоит из минеральной и органической частей. Именно органическая половина связана с плодородием земли. А что же входит в состав органической части? Корни, стебли, листья культур, а также остатки животных и насекомых.

Как только эти части перегнивают, получается основная органическая часть грунта – гумус, являющийся основой органической части земли, ее плодородным слоем, источником питательности грунта.

А теперь поговорим о капусте. Ее корни, не выкопанные из земли, к началу будущего сезона разлагаются, таким образом, улучшая состав земли и помогая восстановлению плодородия после сезона.

К тому же, в осеннее и весеннее время, как только оттает грунт, к оставшимся в почве корешкам приползают дождевые черви. Они делают землю мягкой и воздушной, тем самым помогая свободно проникать кислороду.

Кроме корней на огороде оставляют и нижние капустные листья. К началу весны всё перегнивает, и тогда их раскидывают по огородному участку, а затем добавляют в грунт вместе с органикой.

Можно для добавки в землю пользоваться только полностью здоровыми капустными остатками. При присутствии даже самых незначительных заболеваний капустные листья следует убрать с участка и сжечь.

Для чего можно оставлять на участке корни от томатных кустов:

Некоторые дачники не убирают с грядок и корни помидоров.

Если на ваших кустах отсутствуют признаки заболеваний, не удаляйте их. Просто возьмите секатор и срежьте надземную часть, а корешки не убирайте, а оставьте на зиму в земле. Помидорную лиственную часть измельчите и сложите на грядках.

После проведенной манипуляции полейте все остатки с помощью ЭМ-препаратов, в составе которых содержится множество полезных почвенных бактерий. Они помогут ускорить процесс перегнивания растительных отходов. А как только наступит весна, останется только перекопать землю на участке.

Все садоводы, пользующиеся описанным выше способом, уверены, что капустные и томатные корни, оставленные на грядке после уборки урожая, действуют на грунт точно так же, как сидератные растения: помогают улучшать его текстуру и увеличивают плодородие.