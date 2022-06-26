Зеленский попросил Беларусь не участвовать в спецоперации РФ на Украине
Владимир Зеленский выступил с обращением к правительству и жителям Беларуси, попросив их не участвовать в российской военной спецоперации по защите национальных интересов Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение, в котором попросил правительство Беларуси не принимать участие в российской спецоперации, поскольку официальный Минск не обязан этого делать.
"Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям — и гражданским, и в погонах... Вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше", - заявил Зеленский.
Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заверил мировую общественность, что вооружённые силы Беларуси не будут задействованы в ходе российской спецоперации на Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Иосиф Пригожин возмутился происходящим у гроба Шатунова, люди делали селфи у тела на траурной церемонии
Огородники поделились секретом, как вырастить морковь без гнили и трещин
Юрий Шатунов будет кремирован для частичного захоронения в Германии
Умер советский и российский актёр Юрий Васильевич Горобец
Четыре громких взрыва раздались в центре Киева