Зеленский попросил Беларусь не участвовать в спецоперации РФ на Украине

Владимир Зеленский выступил с обращением к правительству и жителям Беларуси, попросив их не участвовать в российской военной спецоперации по защите национальных интересов Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение, в котором попросил правительство Беларуси не принимать участие в российской спецоперации, поскольку официальный Минск не обязан этого делать.

"Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям — и гражданским, и в погонах... Вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше", - заявил Зеленский.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заверил мировую общественность, что вооружённые силы Беларуси не будут задействованы в ходе российской спецоперации на Украине.