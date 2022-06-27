Резкий ответ Пушкова на слова Джонсона о "вечеринке российских углеводородов"

В ответ на заявление Джонсона об окончании "вечеринки российских углеводородов" сенатор Пушков дал резкий ответ.

Во время саммита "Большой всемёрки" британский премьер Борис Джонсо с уверенностью заявил, что "вечеринка российских углеводородов закончена", отметив, что необходимо скорее адаптироваться и искать углеводородное сырье где-то еще.

Правда, сам премьер не захотел (или не смог) сказать, где же то самое "где-то еще", где следует искать замещение российского углеводородного сырья.

Зато российский сенатор Пушков решил помочь политику, дав чёткие и понятные разъяснения: