Народный совет ДНР допустил отмену смертной казни для наёмников в республике

Представитель народного совета ДНР Елена Шишкина утверждает, что в государстве могут отменить смертную казнь при достижении ряда поставленных условий.

Сотрудник Народного совета ДНР по законодательной система Елена Шишкина в интервью российским журналистам сообщила, что в республики могут отменить смертную казнь, однако отметила, что это произойдёт не ранее окончания боевых действий в стране.

Также Шишкина утверждает, что до отмены смертной казни в ДНР должны быть завершены все этапы военного трибунала над преступниками, а приговоры приведены в законное исполнение.

Напомним, что сейчас в ДНР к смертной казни приговорены три наёмника, двое из которых воевали за Киев, приехав из Великобритании, в то время как третий является гражданином Марокко.