ВСУ получили приказ уничтожить иностранных наемников в Лисичанске
Украинские заградотряды получили приказ об уничтожении иностранных наемников, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в НМ ЛНР.
«Украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке, поскольку они владеют определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе, чтобы те не попали в плен и не рассказали эту информацию», — заявил собеседник агентства.
Источник заверил, что отряды сил коалиции СВО во время зачисток в Северодонецке и Лисичанске не раз находили сожженные тела зарубежных солдат удачи.
«В подтверждение этого сегодня было обнаружено несколько сожженных трупов иностранных наемников. Уже удалось установить, что это были наемники из числа англичан и поляков», — отметил источник.
Сообщалось, что в Лисичанске окопались не менее 120 иностранных наемников, по хронике с мест боев можно определить, что среди них в основном поляки.
Ранее корреспондент «Известий» сообщил из Мариуполя, что на заводе «Азовсталь» боевики нацбатальона «Азов» также уничтожили и сожгли тела иностранных инструкторов, чтобы они не попали в плен к российским военным.
По свидетельству корреспондента были обнаружены обрывки документов и некоторые артефакты, которые указывают на это.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Курс доллара в России упал до многолетних минимумов и продолжает снижаться
Диана Спенсер: как обычная девочка стала великой принцессой всех времен
Минфин Грузии объявил о закрытии границ страны с РФ из-за дождей
Times: Джонсон и Макрон договорились провести переговоры
Daily Mail: лидеры G7 выглядят смешно в попытках быть круче Путина