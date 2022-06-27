Украинские заградотряды получили приказ об уничтожении иностранных наемников, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в НМ ЛНР.

«Украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке, поскольку они владеют определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе, чтобы те не попали в плен и не рассказали эту информацию», — заявил собеседник агентства.

Источник заверил, что отряды сил коалиции СВО во время зачисток в Северодонецке и Лисичанске не раз находили сожженные тела зарубежных солдат удачи.

«В подтверждение этого сегодня было обнаружено несколько сожженных трупов иностранных наемников. Уже удалось установить, что это были наемники из числа англичан и поляков», — отметил источник.

Сообщалось, что в Лисичанске окопались не менее 120 иностранных наемников, по хронике с мест боев можно определить, что среди них в основном поляки.

Ранее корреспондент «Известий» сообщил из Мариуполя, что на заводе «Азовсталь» боевики нацбатальона «Азов» также уничтожили и сожгли тела иностранных инструкторов, чтобы они не попали в плен к российским военным.

По свидетельству корреспондента были обнаружены обрывки документов и некоторые артефакты, которые указывают на это.