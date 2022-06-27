Минобороны Украины требует у Запада эффективные ПВО и демилитаризации части России
Министр обороны Украины Алексей Резников потребовал от Запада современные системы противоракетной обороны большой дальности.
Их нужно срочно разместить на Украине, чтобы обеспечить безопасность европейских городов, написал он в Facebook.
Ракетные удары по «мирным украинским городам» он назвал коварными, поскольку они были нанесены не только с территории России, но и территории Беларуси, а также с Каспийского и Черного морей.
Резников также предложил «демилитаризацию частей России» в качестве условия возобновления отношений между Москвой и Западом.
В ночь на понедельник произошел ракетный обстрел по украинским объектам, попадающим под демилитаризацию.
В частности по объектам в Одесской области ракеты были выпущены российским стратегическим бомбардировщиком Ту-22, сообщило в понедельник Командование группировки ВСУ "Юг".
Опубликовано: Тарас Медведев
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