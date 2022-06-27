Bloomberg: Россия объявила первый за 104 года дефолт по внешнему долгу

Американское агентство Bloomberg сообщило о первом за 100 лет дефолте в России, назвав его «кульминацией антироссийских санкций Запада».

Ночью 27 июня 2022 года Bloomberg заявил, что в Российской Федерации объявлен дефолт по внешнему долгу в иностранной валюте. Данная ситуация вызвана западными санкциями направленными против РФ, которые лишили Россию возможности выплаты процентов иностранным кредиторам.

Последний раз дефолт в России был объявлен более 100 лет назад, когда большевики после Великой Октябрьской социалистической революции отказались выплачивать долги царского режима.

Напомним, что министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил о готовности выплачивать кредиторам проценты по бондам в российских рублях, а не в иностранной валюте.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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