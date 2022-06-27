Публицист в США объяснил, в чем опасность милитаристской стратегии Байдена

Каждый раз, когда мы наращиваем наш военный бюджет, мы нападаем на самих себя, считает американский публицист Ноам Хомски, интервью с которым публикует The Nation.

Хомски привел в пример знаменитую речь президента Эйзенхауэра «Железный крест» 1953 года.

«Он подробно изложил это, призвав к сокращению военного бюджета. У него самого был ужасный послужной список, но в этом отношении он попал точно в цель. И эти слова должны быть запечатлены в памяти каждого. На самом деле недавно Байден предложил огромный военный бюджет. Конгресс расширил его даже сверх его желаний, что представляет собой серьезную атаку на наше общество, как много лет назад объяснял Эйзенхауэр», - напомнил Хомски.

Выводы, которые делает публицист из сложившейся в США ситуации, заслуживают внимания Белого дома.

«Итак, с чудовищным военным бюджетом мы должны серьезно навредить себе и подвергнуть мир опасности, растратив огромные ресурсы, которые будут необходимы, если мы собираемся справиться с серьезными экзистенциальными кризисами, с которыми мы сталкиваемся. Тем временем мы вливаем средства налогоплательщиков в карманы производителей ископаемого топлива, чтобы они могли продолжать разрушать мир как можно быстрее. Это то, что мы наблюдаем с огромным расширением, как производства ископаемого топлива, так и военных расходов», - отметил Хомски.

Ноам Хомски подчеркнул также, что есть определенная прослойка, которая только радуется такому положению вещей.

«Есть люди, которые этому рады. Зайдите в административные офисы Lockheed Martin, ExxonMobil — они в восторге. Для них это золотое дно. Им даже приписывают это. В настоящее время, их хвалят за то, что они спасли цивилизацию, уничтожив возможность жизни на Земле. Забудьте о глобальном Юге. Если представить себе инопланетян, если бы они существовали, они бы подумали, что мы все совершенно безумны. И они будут правы», - подытожил эксперт.