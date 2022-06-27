Генштаб ВСУ отдал приказ на ликвидацию иностранных наёмников в Лисичанске

Российское новостное издание "ТАСС" утверждает, что украинские военные приступили к ликвидации иностранных солдат, воюющих за них на Донбассе.

27 июня журналисты интернет-журнала "ТАСС" со ссылкой на инсайдера сообщили, что Генштаб вооружённых сил Украины отдал приказ солдатам убить иностранных наёмников, воюющих на Донбассе в районе Лисичанска.

По данным "ТАСС", солдаты ВСУ получили приказ устранить иностранных инструкторов, обучавших украинских солдат тактике и методам ведения боя против России.

В "ТАСС" отметили, что решение Генштаба ВСУ связано с тем, что иностранные наёмники обладают разведданными о реальной обстановке на донецком и луганском направлениях фронта и могут раскрыть их солдатам ВС РФ в случае попадания в плен.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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