Агния Барто оказывала помощь людям, благодаря поэтессе многие нашли своих близких

Поэтесса Агния Барто, на стихах которой выросло не одно поколение детей, своим главным предназначением в жизни считала не "писательство", а помощь людям.

Делом жизни Агния Барто считала не поэзию. Поэтесса помогала людям.

Будущей поэтессе можно было позавидовать, ведь она родилась в семье, где папа лечил животных, мама занималась домашним хозяйством, а дядя (брат мамы) был известным отоларингологом, фтизиатром и главой клиники в Ялте.

Дядя ещё и писал стихи, возможно, талант Агния унаследовала от него.

Как-то раз поэму писательницы "Звенигород" читала вслух библиотекарь дома инвалидов в Караганде, одной из слушательниц которой стала уборщица, что после рассказала о своей боли.

Когда шла война, та потеряла дочь Нину, которую искала очень долго, но так и не нашла. Библиотекарю история бедной женщины запала в душу и она попросила помощи у Агнии Барто.

Оказалось, что помочь в этой ужасной ситуации было можно. Агния Барто пришла в отдел розыска управления милиции, и пропавшую дочку нашли.

Поэтессе пришло письмо от матери, которая не могла поверить своему счастью, ведь та 10 лет безуспешно искала дочь.

Агния Барто стала помогать людям. Она была ведущей передачи на радио "Маяк" под говорящим названием "Найти человека". Программа выходила 1 раз в месяц 9 лет. Благодаря стараниям поэтессы воссоединилось 927 семей.

В конце 60-х Барто написала повесть "Найти человека", а в 1973 году вышел фильм "Ищу человека", сценаристом которого стала Агния Барто.

Гораздо позже на телевидении России выходила передача "Ищу тебя", которая помогала людям находить своих любимых, дорогих и родных.