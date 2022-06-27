Народная милиция ЛНР эвакуировала 500 мирных жителей из бомбоубежищ «Азота»

Утром 27 июня солдаты армии Луганской Народной республики произвели эвакуацию порядка пятиста мирных граждан с территории завода "Азот" в Северодонецке.

Утром понедельника пресс-служба НМ Луганской Народной республики опубликовала новый пост в своём Telegram-канале, где сообщила об успешной эвакуации около пятиста мирных граждан с территории бомбоубежищ, расположенных на предприятии "Азот" в Северодонецке.

Примечательно, что ещё днём ранее сотрудник Кирилл Генсер сообщил, что на территории промзоны "Азота" заблокировано до пятиста человек, однако уже сегодня их спасли.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров писал, что союзные силы России и Луганской Народной республики эвакуировали с комбината "Азота" около 800 человек. Теперь общая сумма всех спасённых с северодонецкого завода превышает тысячу триста человек.