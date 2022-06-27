Шатунов был бы жив: против врачей скорой помощи возбуждено уголовное дело

Директор артиста заявил, что против врачей скорой помощи возбуждено уголовное дело. Певцу не оказали своевременную помощь.

Против медработников, которые не оказали помощь в срок умершему по дороге в больницу Юрию Шатунову, возбуждено уголовное дело. Такую информацию сообщил концертный директор экс-солиста группы "Ласковый май" Аркадий Кудряшов.

Кудряшов заявил, что бригада скорой помощи доставила артиста в больницу в том состоянии, в котором его спасение было уже невозможно.

Менеджер певца поведал о том, что в последнее время исполнитель постоянно находился в состоянии стресса из-за разбирательств со своим экс-продюсером Андреем Разиным в суде.

Разин не остался в стороне, когда сообщили о смерти его бывшего подопечного. Он разместил в сети трогательный пост и удалил все сообщения, в которых было упомянуто о дальнейших разбирательствах с погибшим певцом.

Продюсер считает смерть Шатунова огромной потерей для российского государства. Он утверждает, что врачи сделали все, что было в их силах.

Скончался музыкант в ночь с 22 на 23 июня, причиной стала кончины стал обширный инфаркт. По имеющимся сведениям, когда артисту стало нехорошо и его друзья пытались вызвать скорую помощь, то в выезде бригады им было отказано, так как "не было свободных машин".