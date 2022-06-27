Шольц «спас» внезапно оглохшего Джо Байдена на саммите G7

Немецкий канцлер Олаф Шольц помог Джо Байдену, который проявил невнимательность на саммите G7, не услышав ключевую команду во время фотосессии.

Накануне состоялся саммит "Большой Семёрки", в ходе которого американский президент Джо Байден вновь отличился очередным казусом: собравшиеся за столом переговоров лидеры G7 собрались фотографироваться и ждали лишь команды фотографа, которую Байден явно не услышал.

Канцлер Германии Олаф Шольц был вынужден одёрнуть Джо Байдена, увлёкшегося разговорами или же в действительности испытавшего острую потерю концентрации внимания и слуха, напомнив ему, что фотограф отдал команду позировать для фото.

При этом сам Байден не стал комментировать, по какой причине он не услышал слова фотографа, находившегося почти перед самым ухом президента США.