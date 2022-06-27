Народная милиция ЛНР вывезла с завода «Азот» в Северодонецке более 500 гражданских

Народная милиция ЛНР опубликовала в Telegram-канале статистику за воскресение по заводу «Азот» в Северодонецке.

Силовое ведомство самопровозглашенной Луганской народной республики сообщило о вывозе более 500 мирных украинцев из промышленной зоны предприятия «Азот».

Из бомбоубежищ за сутки было вывезено более 500 граждан Украины. В силовом ведомстве назвали это эвакуацией.

Ранее сотрудник Народной милиции ЛНР Кирилл Генсер сообщал российским СМИ, что на предприятии находится более 500 украинцев, вывоз которых небезопасен.