Народная милиция ЛНР вывезла с завода «Азот» в Северодонецке более 500 гражданских

Народная милиция ЛНР опубликовала в Telegram-канале статистику за воскресение по заводу «Азот» в Северодонецке.

Силовое ведомство самопровозглашенной Луганской народной республики сообщило о вывозе более 500 мирных украинцев из промышленной зоны предприятия «Азот».

Из бомбоубежищ за сутки было вывезено более 500 граждан Украины. В силовом ведомстве назвали это эвакуацией.

Ранее сотрудник Народной милиции ЛНР Кирилл Генсер сообщал российским СМИ, что на предприятии находится более 500 украинцев, вывоз которых небезопасен.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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