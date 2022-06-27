Татьяна Васильева пожаловалась на размер своей пенсии

Известная актриса РФ Татьяна Васильева шокирована мизерным размером своей пенсии. Даже надбавка от мэра российской столицы не исправила ситуацию.

Известная российская артистка Татьяна Васильева возмущена размером своей пенсии. Она получает надбавку от главы Москвы Сергея Собянина, но и в таком варианте актриса считает сумму пособия мизерной.

Васильева заявила, что пенсия, которую она получает, "стоит на месте" долгое время. По словам знаменитости ей причитается 30 000 российских рублей от государства.

Кроме того, за звание народной артистки России, которое она получила ещё в начале 90-х, ей полагается надбавка в 30 000 рублей.

Получается, что ежемесячно Васильева получает 60 000 рублей.

Напомним, что ранее Станислав Садальский нелестно отзывался о своей коллеге по цеху, утверждая, что за деньги та способна на многое.

Она - лживая! И ей все равно, что говорить. Она за деньги что угодно скажет. Главное, чтобы побольше заплатили.

Отметим, что раньше актёры дружили на протяжении долгих лет, но в последнее время они только поливают друг друга грязью.

Ранее эксперт в области выплаты пенсионных пособий Сергей Власов поведал, что в следующем году пенсии возрастут на 6,8 %. Такого "солидного" повышения не было ещё ни разу в истории государства.