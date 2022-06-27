ВСУ строили базу НАТО в Северодонецке в 100 километрах от границ России
Российские военные нашли доказательства подготовки базы НАТО в Северодонецке.
27 июня пресс-служба помощника главы Чеченской республики дала интервью российским журналистам, сообщив о доказательстве присутствия военных НАТО в Северодонецке Луганской области.
По словам информатора агентства "РИА Новости", военная база НАТО строилась всего в ста километрах от государственных границ России и угрожала её безопасности.
Напомним, что объявляя о начале российской спецоперации в Украине Владимир Путин упомянул о беспрецедентном расширении Североатлантического альянса на восток и попытках втянуть Украину в НАТО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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