Галкин переписывает имущество на Пугачёву, чтобы выгоднее продать его

Максим Галкин намерен переписать имущество на супругу с целью продажи российской недвижимости в России на более выгодных условиях.

Ведущий и юморист Максим Галкин решил переписать всё, чем владеет, на свою супругу Аллу Пугачеву.

Звездная чета намерена распродать всю недвижимость, которая имеется в их владении в российском государстве.

Пугачева выскажется открыто о политике в угоду мужу, когда продаст недвижимость в России. И не только свою - говорят, что Максим Галкин переписывает по доверенности часть своего имущества на жену. Продать выгодно элитную недвижимость сейчас очень сложно. Это значит, что политические монологи мы услышим от Аллы Борисовны еще не скоро.

Супруги покинули родину из-за проведения спецоперации в Украине. Знаменитости уехали в Израиль, находясь в котором Галкин не раз подвергал резкой критике действия российских властей, ВС РФ.

За границей артист устроил концертный тур, в котором представил юмористическую программу, а самая известная российская певица занималась своим здоровьем, наведываясь в учреждения здравоохранения Израиля.

В Россию звёзды российской сцены возвращаться не спешат. Алла Борисовна обещала прибыть на родину к сентябрю текущего года, так как детям нужно в школу.

Из-за спецоперации в Донбассе Россию покинули также Чулпан Хаматова, Андрей Макаревич, Земфира, Рената Литвинова и многие другие не менее известные личности.