В России ужесточили наказание за пропаганду нацизма и раскрытие гостайны
27 июня правительство России утвердило законодательную поправку, предполагающую уголовное наказание за пропаганду нацизма и ряд других изменений в законах.
Утром понедельника Государственная дума России большинством голосов утвердила поправку к действующему законодательству, согласно которой попытка реабилитации или пропаганды нацизма в стране карается сроком лишения свободы до четырёх лет.
Также в России установили повышенное наказание на раскрытие государственной тайны, подняв срок по этой статье до семи лет лишения свободы.
Примечательно, что раскрытием гостайны считается даже несогласованный выезд носителя тайны за рубеж или пересылка цифровых носителей с информацией за границу без разрешения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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