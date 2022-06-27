Резников попросил НАТО законодательно утвердить развёртывание ПВО и ПРО в Украине

Глава украинского Минобороны Алексей Резников просит НАТО утвердить развёртывание систем противоракетной и противовоздушной обороны Альянса на Украине.

27 июня министр обороны Украины Алексей Резников публично заявил, что лично обратился к главам стран-участниц НАТО для переброски противоракетной и противовоздушной обороны организации на территорию украинского государства.

По мнению Резникова, подобная мера станет эффективным инструментом в защите неба Украины на фоне участившегося обстрела Киева и других городов.

Примечательно, что Алексей Резников требует, чтобы НАТО закрепили развёртывание систем ПВО-ПРО на Украине в своей новой оборонной стратегии на уровне документа.