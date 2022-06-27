Валерия упала на сцене во время концерта: певица расшибла коленки

С российской исполнительницей Валерией во время концерта случился конфуз. Артистка упала: было темно, и та не увидела края ступенек на сцене.

Известная российская исполнительница Валерия упала со сцены во время своего выступления. Деталями неприятного происшествия певица поделилась в соцсетях.

Валерия выступала, когда в зале было темно. По этой причине знаменитость не заметила края ступеней, подскользнулась и упала со сцены.

Приятного, конечно, мало. Коленки расшибла прилично, но жить можно. В следующий раз буду внимательнее. Спасибо всем, кто проявил беспокойство.

Валерия рассказала о том, что такое с ней произошло впервые. На фоне этого инцидента певица вспомнила, как Патриарх Кирилл не удержался на ногах во время ведения службы.

Коллеги Валерии, известные личности не прошли мимо неприятности, случившейся с исполнительницей. В комментариях к публикации знаменитости некоторые из них оставили отклики.

Звезда экрана Юлия Барановская призвала артистку быть осторожнее. Филипп Киркоров поделился странными смайлами в ответ на публикацию своей коллеги по сцене.

Лиана Шульгина - жена сына певицы, также пожалела свекровь. Бизнесвумен оставила соответствующий пост в соцсетях.

Как же больно на это смотреть! Пусть все скорее пройдет!

К слову, невестка Валерии сейчас пребывает в Узбекистане.