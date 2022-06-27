Валерия упала на сцене во время концерта: певица расшибла коленки
С российской исполнительницей Валерией во время концерта случился конфуз. Артистка упала: было темно, и та не увидела края ступенек на сцене.
Известная российская исполнительница Валерия упала со сцены во время своего выступления. Деталями неприятного происшествия певица поделилась в соцсетях.
Валерия выступала, когда в зале было темно. По этой причине знаменитость не заметила края ступеней, подскользнулась и упала со сцены.
Приятного, конечно, мало. Коленки расшибла прилично, но жить можно. В следующий раз буду внимательнее. Спасибо всем, кто проявил беспокойство.
Валерия рассказала о том, что такое с ней произошло впервые. На фоне этого инцидента певица вспомнила, как Патриарх Кирилл не удержался на ногах во время ведения службы.
Коллеги Валерии, известные личности не прошли мимо неприятности, случившейся с исполнительницей. В комментариях к публикации знаменитости некоторые из них оставили отклики.
Звезда экрана Юлия Барановская призвала артистку быть осторожнее. Филипп Киркоров поделился странными смайлами в ответ на публикацию своей коллеги по сцене.
Лиана Шульгина - жена сына певицы, также пожалела свекровь. Бизнесвумен оставила соответствующий пост в соцсетях.
Как же больно на это смотреть! Пусть все скорее пройдет!
К слову, невестка Валерии сейчас пребывает в Узбекистане.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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