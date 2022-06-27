Боррель: Евросоюз сожалеет из-за невозможности санкций против патриарха Кирилла
Жозеп Боррель утверждает, что патриарх Кирилл был исключён из нового антироссийского пакета санкций в последний момент.
27 июня глава Евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что он сожалеет о неспособности Европейского союза согласовать персональные санкции против главы Русской православной церкви Патриарха Кирилла.
При этом Боррель отметил, что Патриарх Кирилл был исключён из шестого пакета санкций против России за несколько часов до его согласования европейскими постпредами.
Примечательно, что ранее Жозеп Боррель обвинил правительство Венгрии в одностороннем блокировании санкций Евросоюза против Патриарха Кирилла.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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