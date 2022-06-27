Мирошник: войска России и ЛНР освободили всех заложников на «Азоте»

Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил об освобождении всех заложников, ранее удерживаемых украинскими солдатами на заводе "Азот".

27 июня луганский посол в России Родион Мирошник сообщил, что украинские военные выбиты с промзоны завода "Азот" в Северодонецке армиями России и ЛНР. По словам Мирошника, незначительное скопление ВСУ остаётся в бомбоубежище завода.

Также Родион Мирошник уведомляет, что в понедельник днём российские войска эвакуировали всех заложников, которые удерживались солдатами Украины на "Азоте".

По данным Мирошника, сегодня территорию северодонецкого предприятия покинула последняя партия мирных граждан численностью в пятьсот человек.