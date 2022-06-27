Тяжелобольной Юдашкин в московском парке: высохшему модельеру тяжело ходить

Известный российский модельер Валентин Юдашкин не первый год борется с онкологией. Вид появившегося мэтра в парке "Зарядье" напугал окружающих. Они с супругой решили прогуляться по Москве.

Российский мэтр моды Валентин Юдашкин, который болен раком посетил московский парк "Зарядье". Шоумен Рустам Солнцев выложил ролик со знаменитым кутюрье в сеть.

На видео несложно заметить, как Юдашкину тяжело передвигаться по парку. Супруга Марина поддерживает модельера.

Это видео напугало россиян. Люди признались, что нелегко видеть некогда цветущего дизайнера одежды в столь плачевном состоянии.

Ему и правда тяжело. С преданной женой. Стильный. До конца!

Болезни никого не щадят.

Ему так тяжело. Рядом преданная жена, до конца.

Здоровья Валентину.

Известно, что знаменитость долгое время борется с онкологией, но, видимо, недуг одерживает верх. Именно по этой причине знаменитый модельер - редкий гость на светских мероприятиях.

Напомним, что на московской неделе моды первый раз за долгое время можно было наблюдать коллегу Юдашкина Вячеслава Зайцева. Пожилой модельер страдает болезнью Паркинсона.

На мероприятии тот был в инвалидной коляске. У мэтра сильно нарушена речь, огромные проблемы наблюдаются с опорно-двигательным аппаратом.