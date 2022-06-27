Из школьной программы будет убран термин «Киевская Русь»

Согласно заявлению телеведущей Ксении Собчак , в новых федеральных образовательных стандартах появились довольно интересные детали, таки как замена ряда исторических терминов.

Согласно новым требованиям в методичках (ФГОС) есть указания заменить термин Киевская Русь на просто Русь, Стрелецкий бунт на Хованщину, Украину планируется заменить на Запорожскую Сечь, пояснила российская телеведущая, согласно методичкам, имеющимся у неё в распоряжении.

Как уточнила Собчак, прошлые термины были признаны ошибочными, других формулировок них не предусматривается.

Новые стандарты ФГОС планируется внедрить в 2022-2023 учебном году.

Пока они коснутся только учеников 1-ых, 2-ых, 5-ых и 6-ых классов, всех остальных поанируется перевести позже.