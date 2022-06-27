Из школьной программы будет убран термин «Киевская Русь»
Согласно заявлению телеведущей Ксении Собчак , в новых федеральных образовательных стандартах появились довольно интересные детали, таки как замена ряда исторических терминов.
Согласно новым требованиям в методичках (ФГОС) есть указания заменить термин Киевская Русь на просто Русь, Стрелецкий бунт на Хованщину, Украину планируется заменить на Запорожскую Сечь, пояснила российская телеведущая, согласно методичкам, имеющимся у неё в распоряжении.
Как уточнила Собчак, прошлые термины были признаны ошибочными, других формулировок них не предусматривается.
Новые стандарты ФГОС планируется внедрить в 2022-2023 учебном году.
Пока они коснутся только учеников 1-ых, 2-ых, 5-ых и 6-ых классов, всех остальных поанируется перевести позже.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков отказался признать, что в России произошел дефолт
Курс доллара в России упал до многолетних минимумов и продолжает снижаться
В России произошел дефолт — впервые с 1918 года
Белый дом: США вводят санкции против 500 политиков из РФ за угрозы в адрес Украины
Минфин Грузии объявил о закрытии границ страны с РФ из-за дождей