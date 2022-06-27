После обильных ливней в Краснодаре жители передвигаются по городу на лодках

Согласно опубликованному видео в группе ВК "ЧП. Краснодар. Новости", жители города после длительных ливней устроили самый настоящий заплыв на лодках.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в городе ещё действует штормовое предупреждение.

В качестве средства передвижения многими краснодарцами были выбраны надувные лодки.

Как сообщил один из жителей, раннее так по городу он ещё не передвигался.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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