После обильных ливней в Краснодаре жители передвигаются по городу на лодках

Согласно опубликованному видео в группе ВК "ЧП. Краснодар. Новости", жители города после длительных ливней устроили самый настоящий заплыв на лодках.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в городе ещё действует штормовое предупреждение.

В качестве средства передвижения многими краснодарцами были выбраны надувные лодки.

Как сообщил один из жителей, раннее так по городу он ещё не передвигался.