После обильных ливней в Краснодаре жители передвигаются по городу на лодках
Согласно опубликованному видео в группе ВК "ЧП. Краснодар. Новости", жители города после длительных ливней устроили самый настоящий заплыв на лодках.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в городе ещё действует штормовое предупреждение.
В качестве средства передвижения многими краснодарцами были выбраны надувные лодки.
Как сообщил один из жителей, раннее так по городу он ещё не передвигался.
Опубликовано: Тарас Медведев
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