Times: Джонсон и Макрон договорились провести переговоры

Газета Times сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведут совместный саммит.

По данным издания Times, глава правительства Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон 27 июня согласовали проведение двухстороннего саммита.

Уточняется, что одной из целей переговоров будет укрепление двухсторонних отношений.

Накануне страны «большой семерки», куда входит Франция и Великобритания, заявили, что будут предоставлять столько финансовой, военной, дипломатической и гуманитарной помощи Украине, сколько ей потребуется.

Джонсон же сказал Макрону, что попытки уладить конфликт на Украине могут привести к нестабильности во всем мире.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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