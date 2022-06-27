Times: Джонсон и Макрон договорились провести переговоры
Газета Times сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведут совместный саммит.
По данным издания Times, глава правительства Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон 27 июня согласовали проведение двухстороннего саммита.
Уточняется, что одной из целей переговоров будет укрепление двухсторонних отношений.
Накануне страны «большой семерки», куда входит Франция и Великобритания, заявили, что будут предоставлять столько финансовой, военной, дипломатической и гуманитарной помощи Украине, сколько ей потребуется.
Джонсон же сказал Макрону, что попытки уладить конфликт на Украине могут привести к нестабильности во всем мире.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков отказался признать, что в России произошел дефолт
Курс доллара в России упал до многолетних минимумов и продолжает снижаться
В России произошел дефолт — впервые с 1918 года
Белый дом: США вводят санкции против 500 политиков из РФ за угрозы в адрес Украины
Минфин Грузии объявил о закрытии границ страны с РФ из-за дождей