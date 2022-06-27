Лукашенко похвалил Путина за внимание к проектам по импортозамещению: «Молодец Путин, говорит: нам все интересно»

Александр Лукашенко на встрече с губернатором Самарской области прокомментировал некоторые нюансы встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Беларуси сообщил, что особое внимание во время встречи было уделено совместным проектам в области импортозамещения. Президенты, что называется «сверили часы», в том, как они реализуются. По словам Лукашенко в Беларуси таких проектов проводится 15.

«Ну, началось. Вот 10 проектов – это то, что России нужно. А пять проектов – это могут товары пойти куда-то на внешние рынки. Это вроде бы не интересно. Но, молодец Путин. Он говорит: «Нам все интересно». Ведь для того, чтобы продать в третьих странах на внешних рынках товар надо в Беларуси произвести, а там большая половина комплектующих из РФ. Так в чем невыгода. И было решение без всяких оговорок те полтора миллиарда, о которых я говорил, что выделены на Беларусь по импортозамещению из ресурсов России, должны немедленно быть реализованы», - подчеркнул белорусский лидер.