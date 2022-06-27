Зеленский намерен закончить войну до начала зимы, Шольц отвечает, что война должна закончится

Согласно дипломатическим источникам, президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы война в его стране закончилась до начала следующей зимы.

Зеленский по видеосвязи призвал глав государств и правительств G-7 «сделать все возможное», чтобы закончить войну с Россией в конце этого года.

Среди прочего, он попросил поставить системы ПВО и ужесточить санкции против России.

Канцлер Шольц ответил на видеообращение Зеленского у себя в Твиттер.

"Мы (G7) продолжим усиливать давление на Путина. Эта война должна закончиться», — написал канцлер.

Ранее глава Минобороны Украины Радченков заявил о необходимости поставок на Украину ПРО среднего идальнего радиуса действия.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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