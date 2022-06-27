Reuters: Зеленский надеется закончить военные действия на Украине до зимы

На саммите G7 Владимир Зеленский поделился своими надеждами об окончании боевых действий на Украине до начала зимы.

По информации Reuters на проходящем сегодня, 27 июня 2022 года, саммите «Большой семёрки» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел, чтобы специальная военная операция с Россией завершилась до начала зимы.

Также в своём выступлении на саммите G7 Зеленский попросил лидеров стран-участниц оказать очередную военную помощь в виде поставок систем противовоздушной обороны для нужд ВСУ, помимо этого он считает необходимым усилить антироссийские санкции.

Владимир Зеленский помимо прочего обратился к «Большой семёрке» с просьбами о помощи в восстановлении страны и содействию в экспорте зерновых культур с территории Украины.