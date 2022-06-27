Первая леди и жена президента Франции: как выглядела в молодые годы Бриджит Макрон

Внешность первой леди Франции не может не шокировать. Поэтому многих волнует вопрос: как же выглядела Бриджит в молодые годы?

Внешность жен президентов - тема не новая, но активно обсуждаемая. Особенно разлетаются сплетни о первой леди Франции - Бриджит Макрон. Их союз с Эмманюэль Макроном выглядит весьма странно и несуразно.

Ее нельзя никак назвать красавицей. Сложно представить, что у президента Франции не найдется пару тысяч евро сделать из своей жены красотку с помощью французских специалистов.

Ей уже 69 лет и на фоне своего молодого мужа выглядит она совсем не выигрышно. Хочется также отметить большую разницу супругов в возрасте - Эмманюэлю всего 44 года (разница в 25 лет).

Учительница первая моя

История знакомства Бриджит и Эмманюэля нельзя назвать обычно. Если учитывать, что он уже тогда был тесно связан с политикой. Президент влюбился в Бриджит, когда она работала учительницей в школе.

У нее была дружная семья с тремя детьми, при этом отметим, что ее старшая дочь была с Эмманюэлем в одном классе.

Официально брак был зарегистрирован в 2007 году. Многие предполагают, что Эмманюэль многим обязан своей жене в победе на выборах, т.к. именно Бриджит покорила сердца французов своей искренностью.

Как Бриджит Макрон выглядела в молодости: