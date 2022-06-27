Первая леди и жена президента Франции: как выглядела в молодые годы Бриджит Макрон
Внешность первой леди Франции не может не шокировать. Поэтому многих волнует вопрос: как же выглядела Бриджит в молодые годы?
Внешность жен президентов - тема не новая, но активно обсуждаемая. Особенно разлетаются сплетни о первой леди Франции - Бриджит Макрон. Их союз с Эмманюэль Макроном выглядит весьма странно и несуразно.
Ее нельзя никак назвать красавицей. Сложно представить, что у президента Франции не найдется пару тысяч евро сделать из своей жены красотку с помощью французских специалистов.
Ей уже 69 лет и на фоне своего молодого мужа выглядит она совсем не выигрышно. Хочется также отметить большую разницу супругов в возрасте - Эмманюэлю всего 44 года (разница в 25 лет).
Учительница первая моя
История знакомства Бриджит и Эмманюэля нельзя назвать обычно. Если учитывать, что он уже тогда был тесно связан с политикой. Президент влюбился в Бриджит, когда она работала учительницей в школе.
У нее была дружная семья с тремя детьми, при этом отметим, что ее старшая дочь была с Эмманюэлем в одном классе.
Официально брак был зарегистрирован в 2007 году. Многие предполагают, что Эмманюэль многим обязан своей жене в победе на выборах, т.к. именно Бриджит покорила сердца французов своей искренностью.
Как Бриджит Макрон выглядела в молодости:
-
Если не касаться ее внешности сегодня, а заглянуть в ее прошлые молодые годы, выглядела первая леди очень красиво и мило. Хотя стоит отметить, что выглядит она сейчас хуже, чем многие знаменитости шоу-бизнеса.
Даже Алла Борисовна в свои годы выглядит более презентабельное, чем французская жена Макрона.
Процесс старения - это то, что возникает неизбежно со всеми людьми. Только если в России все стараются скрыть свои морщины, француженка явно этого не стесняется, а наоборот подчеркивает это как украшение.
При этом, никакого дискомфорта она не испытывает.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков отказался признать, что в России произошел дефолт
С возвращением сотрудников Tesla в офис возникли проблемы, не хватает Wi-Fi и места на парковке
В России произошел дефолт — впервые с 1918 года
РИА Новости: Зеленский готов нанести удар по Приднестровью в случае угрозы Киеву
FT: глава разведки Украины Буданов угрожает России терактами и диверсиями