Первая леди и жена президента Франции: как выглядела в молодые годы Бриджит Макрон

Внешность первой леди Франции не может не шокировать. Поэтому многих волнует вопрос: как же выглядела Бриджит в молодые годы?

Внешность жен президентов - тема не новая, но активно обсуждаемая. Особенно разлетаются сплетни о первой леди Франции - Бриджит Макрон. Их союз с Эмманюэль Макроном выглядит весьма странно и несуразно.

Ее нельзя никак назвать красавицей. Сложно представить, что у президента Франции не найдется пару тысяч евро сделать из своей жены красотку с помощью французских специалистов.

Ей уже 69 лет и на фоне своего молодого мужа выглядит она совсем не выигрышно. Хочется также отметить большую разницу супругов в возрасте - Эмманюэлю всего 44 года (разница в 25 лет).

Учительница первая моя

История знакомства Бриджит и Эмманюэля нельзя назвать обычно. Если учитывать, что он уже тогда был тесно связан с политикой. Президент влюбился в Бриджит, когда она работала учительницей в школе.

У нее была дружная семья с тремя детьми, при этом отметим, что ее старшая дочь была с Эмманюэлем в одном классе.

Официально брак был зарегистрирован в 2007 году. Многие предполагают, что Эмманюэль многим обязан своей жене в победе на выборах, т.к. именно Бриджит покорила сердца французов своей искренностью. 

Как Бриджит Макрон выглядела в молодости:

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    Если не касаться ее внешности сегодня, а заглянуть в ее прошлые молодые годы, выглядела первая леди очень красиво и мило. Хотя стоит отметить, что выглядит она сейчас хуже, чем многие знаменитости шоу-бизнеса.

    Даже Алла Борисовна в свои годы выглядит более презентабельное, чем французская жена Макрона.

    Процесс старения - это то, что возникает неизбежно со всеми людьми. Только если в России все стараются скрыть свои морщины, француженка явно этого не стесняется, а наоборот подчеркивает это как украшение.

    При этом, никакого дискомфорта она не испытывает.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

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