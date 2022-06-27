Шольц ответил Зеленскому: «Большая семерка» продолжит усиливать давление на Путина
«Большая семерка» будет продолжать усиливать давление на президента России Владимира Путина, заверил канцлер Германии Олаф Шольц.
В своем твите, адресованном президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в понедельник, 27 июня, в режиме видеоконференции выступил перед лидерами семи держав, немецкий канцлер пообещал всестороннюю поддержку Киеву.
«Как G7 мы едины с Украиной и будем продолжать ее поддерживать. Для этого нам всем приходится принимать трудные, но необходимые решения. (...) Мы продолжим усиливать давление на Путина. Эта война должна закончиться», — написал канцлер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам саммита "большой семерки" заявил, что "война должна закончиться к началу зимы".
Опубликовано: Тарас Медведев
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