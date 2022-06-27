Вице-премьер Киргизии отчитал США в резкой форме по вопросу защиты детей

Киргизский политик Эдиль Байсалов резко высказался в адрес нравоучителей из США, сообщает телеграм-канал «Сегодня.KZ».

В Бишкеке проходит встреча с представителями организаций занимающихся вопросами защиты детства. На форуме представитель США в тоне воспитателя заявил о проблемах с этим вопросом в Киргизии.

Эдиль Байсалов в ответ решил указать американцам, которые привыкли воспитывать весь мир, на их собственные проблемы.

«И эта страна нам будет читать лекции, как защищать наших детей?» — спросил политик у выступавших представителей США.

По его заявлению Киргизии нет необходимости выслушивать напутствия от страны, которая полностью запустила вопросы защиты детства, где еженедельно расстреливают детей в школах и не могут накормить младенцев детским питанием.

«Недавно в страну приезжала одна американка Эрика. Пыталась чего-то там учить про мою страну и какие мы тут плохие и тупые. Почему бы своей демократией вам не заняться, сказал ей я тогда», — добавил он.

Напомним, что в США ежегодно фиксируется до 3 миллионов заявлений о насилии над детьми, около 6 миллионов детей становятся жертвами насилия в семье или в результате криминальных проявлений.